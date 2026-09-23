¡SE TENSA LA ALIANZA! MORENA NO CUMPLIÓ ACUERDOS PARA LAS ENCUESTAS, DENUNCIA EL PT, Y EXIGE CORREGIR LOS PROCEDIMIENTOS

Mediante un comunicado, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) acusó a Morena de no cumplir los acuerdos pactados para la selección de coordinadores estatales, pues, se quejó, realizó las encuestas de manera unilateral, no instaló la mesa jurídica de las y los coordinadores de la Defensa de la Transformación y tampoco ha realizado el segundo sondeo ni establecido el cronograma acordado para definir las fechas.

El PT recalcó que tampoco se instaló la mesa técnica prometida y se omitió la encuesta científica en la que participarían propuestas de su grupo político y del Partido Verde Ecologista.

Para finalizar, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT hizo un llamado a corregir los procedimientos y mantener la unidad de la coalición.