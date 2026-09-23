¡CRISIS EN PALIZADA! EL EDIL AYALA NO TIENE PARA PAGAR $11 MILLONES DE SALARIOS Y PRESTACIONES A SINDICALIZADOS: URUETA; PEDIRÁ LA INTERVENCIÓN DE LAYDA

El alcalde Pedro Ayala Cámara me dijo que no tiene dinero para pagar los 11 millones de pesos en salarios y prestaciones de trabajadores municipales, ante lo cual hoy expondremos esta problemática a la Secretaría estatal de Gobierno para que ella o la gobernadora Layda Sansores intervengan y encuentren una salida al conflicto, reveló José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes.

Explicó que ante esta situación, reiteró que representantes sindicales paliceños sostendrán una reunión en la Secretaría de Gobierno, para solicitar la intervención de la Administración estatal o de la gobernadora, para encontrar una solución al problema que mantiene a sindicalizados sin recibir su quincena y otras prestaciones laborales.

Urueta Moha señaló que buscan la firma de una minuta de acuerdo para ir avanzando en la atención y solución de este tema, y confirmó que una parte de los trabajadores no cobró la quincena pasada.