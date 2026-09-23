¿DE LOS MEMES A LA CÁRCEL HASTA POR 40 AÑOS?; ALERTAN POR INICIATIVA PRESIDENCIAL QUE APROBARÁ LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Durante su programa para Radio Fórmula, la periodista Azucena Uresti, dio a conocer la preocupación de Chavo del Toro, caricaturista de El Economista, por las 2 iniciativas presidenciales que darían lugar a una Ley antimemes, al señalar: “Si quieren que estemos en la cárcel, pues vamos a la cárcel, ya qué más”.

Por su parte, Leti Robles de la Rosa, periodista y articulista de Excelsior, explicó que una iniciativa modifica disposiciones sobre propiedad industrial y otra sobre derechos de autor, y esta última encendió las alertas por sus posibles efectos sobre caricaturas, sátira política y hasta memes.

La reforma que aprobará la Cámara de Diputados, detalló Robles de la Rosa, habla de imagen de las personas, de fonogramas, videos, imágenes y creaciones literarias, por lo cual hasta un ciudadano que no es periodista y se le ocurra hacer un meme contra alguna figura pública, se le aplicará la ley, que contempla 10 años de prisión y en algunos casos 40.

El Chavo del Toro opinó que estas medidas afectan las libertades y los pilares de la democracia, que es la libertad de expresión.