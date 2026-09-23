PIPA NO FUE ASEGURADA EN ESCÁRCEGA, SINO QUE REALIZA DILIGENCIAS DE LA FGR POR CASO DE HUACHICOL, SEÑALAN

Escárcega.- El presunto aseguramiento de una pipa “fantasma” con unos 20 mil litros de combustible en Escárcega no ocurrió como tal, pues se trata de un vehículo de Pemex, custodiado por fuerzas federales, que fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) para integrarse a diligencias relacionadas con dos carpetas de investigación por ese delito, trascendió de forma extraoficial.

De acuerdo con la información, la FGR con sede en Campeche solicitó a Pemex el envío de una pipa para realizar ciertas diligencias relacionadas con dos carpetas de investigación abiertas en la entidad, y por eso el vehículo iba resguardado, pero no detenido ni asegurado.

“No es que la hayan detenido. Es una pipa que viene a hacer diligencias aquí y, como viene a involucrarse en un caso que tiene que ver con dos carpetas de aquí de Campeche, viene resguardada”, trascendió.

Se sabe que tampoco hay personas detenidas y que la presencia del vehículo responde únicamente a la solicitud de la autoridad federal para desahogar las diligencias.

Una de esas diligencias, se sabe, tiene que ver con el resguardo del hidrocarburo decomisado, el cual no puede permanecer en cualquier lugar, pues constituye el cuerpo del delito y representa un riesgo, por lo que sólo Pemex puede custodiarlo.

“Es una evidencia, entonces no puede estar en cualquier lugar y lo tiene que resguardar. Por eso se pide que venga la pipa para que haga las diligencias que tenga que hacer”, indicó la fuente consultada.

El caso se relaciona con el asunto de Champotón por huachicol, en el que también se han mencionado armas y una avioneta, según la información difundida de manera extraoficial.