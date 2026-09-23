AFIRMA LAYDA QUE NO SE BASA EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, SINO EN LA REALIDAD DE LOS HECHOS; “LO VIVO DIARIO”

San Francisco de Campeche.- Durante su programa semanal, la gobernadora Layda Sansores presumió que la percepción de inseguridad, en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), bajó 6 puntos porcentuales, aunque afirmó que ella se basa en la realidad de los hechos, pues lo vive todos los días.

La mandataria expresó: “Cambiar un punto de percepción es muy difícil, pero yo no me baso en la percepción, sino en la realidad de los hechos, lo vivo diario, y jamás he faltado a una Mesa de Seguridad en estos 5 años que llevamos y hemos tenido logros muy importantes”.