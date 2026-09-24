EXFUNCIONARIOS DE SEGURIDAD A UN PASO DEL JUICIO ORAL POR PRESUNTO PECULADO DE CASI 30 MDP

El proceso penal contra exservidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), vinculados a proceso por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto cercano a los 30 millones de pesos, se encuentra en fase intermedia, previa al eventual juicio oral.

El pasado 14 de septiembre comparecieron ante el juez de Control los extitulares de la SSPCAM Jorge “J” y/o J.J.A.U., alias “Cuco”, y Samuel “S” y/o S.S.S., este último también exsecretario de Gobierno, así como la exdirectora administrativa Karla “G”. Los tres fueron vinculados a proceso desde el 13 de julio de 2025. Aunque dos fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión, posteriormente continuaron el proceso en libertad tras cubrir las garantías correspondientes.

Durante la actual fase intermedia, tanto las defensas como el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) presentan los medios de prueba que buscan llevar a juicio. Será el juez de Control quien determine cuáles serán admitidos o desechados después del debate entre las partes.

En la misma causa también fue vinculado a proceso por peculado el particular Wilbert “M” y/o W.M.G.N., señalado por la FECCECAM como presunto “facturero” relacionado con el supuesto desvío de recursos públicos.