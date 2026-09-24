EL ALCALDE PEDRO AYALA PAGARÁ EN ABONOS LA DEUDA DE $11 MILLONES Y TOMARÁ PREVISIONES PARA EVITAR ATRASOS EN AGUINALDOS, ACUERDAN

V-Con recursos estatales cubrirán la primera quincena pendiente a trabajadores: Urueta Moha

La gestión y autorización del recurso ante el Gobierno del Estado para pagar, a más tardar mañana, a los trabajadores que no cobraron la primera quincena de este mes de septiembre, la firma de la minuta 2026 y saldar en abonos la deuda de 11 millones de pesos (a financieras y bono de perseverancia y lealtad), fueron los acuerdos entre representantes sindicales y del Gobierno del Estado y el alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara.

Reveló lo anterior José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), y explicó que también se acordó tomar medidas para que el pago del aguinaldo y de los bonos de fin de año sea puntual.

Sobre la justificación del edil de Palizada para acumular el adeudo, Urueta Moha manifestó que fue por el “recorte” presupuestal que no esperaba, y por eso no le alcanzó para cubrir la nómina.