AMENAZAS DE TIROTEOS EN ESCUELAS DE CAMPECHE YA SON INVESTIGADAS POR LA FGECAM

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) mantiene abiertas carpetas de investigación para identificar a los responsables de las amenazas de tiroteos que han surgido en planteles educativos de Ciudad del Carmen y Calkiní, así como de mensajes dirigidos contra un docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), hechos que han generado preocupación entre estudiantes, padres de familia y personal educativo.

Las amenazas han sido plasmadas en hojas de papel colocadas en baños y accesos de las escuelas. El caso más reciente ocurrió en el Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM) Plantel 13 de Calkiní, donde apareció un mensaje advirtiendo sobre un presunto ataque armado que también involucraría al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 126 de ese municipio.

Un incidente similar se registró el 23 de abril en la Escuela Secundaria Técnica Número 25 de la colonia San Nicolás, en Ciudad del Carmen, donde fue localizado otro mensaje con amenazas de un supuesto tiroteo, situación que obligó a las autoridades a activar protocolos de seguridad y realizar verificaciones en el plantel.

A estos casos se suma la amenaza de muerte recibida por un docente del CETMAR el pasado 6 de mayo, hecho que provocó la suspensión de clases y la implementación de medidas de protección para el profesor. Mientras continúan las investigaciones, la FGECAM busca establecer la identidad de los autores de estos mensajes y determinar si existe relación entre los distintos casos registrados en el estado.