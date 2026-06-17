MORENA PRESENTA FECHAS DE REGISTRO DE ASPIRANTES; EN CAMPECHE SE REALIZARÁ EL 22 DE JUNIO

La coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciará del 22 al 27 de junio el registro de aspirantes que buscarán participar en los próximos procesos electorales, como parte de la estrategia de organización interna impulsada por los tres partidos.

Los aspirantes de Campeche que busquen participar en los procesos internos de la coalición deberán registrarse el próximo 22 de junio, de acuerdo con el calendario dado a conocer por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora.

Con este registro, Pablo Gutíerrez Lazarus, candidato de la gobernadora Layda Elena Sansores Sanroman, ya podrá registrarse este lunes para participar en la encuesta de Morena que definirá al Coordinador de la Defensa de la 4T en Campeche

Hernández Mora nformó que el procedimiento se realizará por bloques de estados y tendrá como sede el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. Las fechas y horarios específicos fueron definidos previamente en las convocatorias emitidas por las dirigencias partidistas.