“LA FÓRMULA MALDITA LA TIENES EN TU GABINETE”, “…CIRQUERA E INEPTA” Y “LO BUENO QUE YA TE VAS”, LE DICEN CIBERNAUTAS A LAYDA

Circula en redes.- “La fórmula maldita la tienes en tu gabinete…”, “Sansores, cirquera e inepta”, “…Lo bueno que ya te vas”, “…Prácticamente no hizo nada más que endeudar y quejarse”, “Los paliceños votamos por usted, pero nos ha pagado mal con el tema de la carretera” y “Suponemos que empezará de cómo se hicieron ricos ella y su familia, y cómo ha vivido del erario toda la vida”, respondieron cibernautas a Layda Sansores San Román por su presentación de la “fórmula maldita”.

La inconformidad contra su administración se plasmó en comentarios como “¿Y tu fórmula qué es? Terrorífica, igual que tu gobernación”, sin faltar las ironías: “Ahora van a producir telenovelas para ocultar la ineptitud” y la sentencia: “No hay dinero porque se sigue tirando en becas y no hay trabajo… Va a colapsar el país tarde que temprano”.

También hubo críticas con el mensaje: “Si le metieran las mismas ganas a gobernar como a hacer videos, sería grande México”, y la exigencia: “Háblanos de cómo tienes una casa de cuatro portones, una playa privatizada y tus compras en El Palacio de Hierro facturando a nombre del pueblo”.