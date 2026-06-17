PROTEGE MORENA AL DIRECTOR VÍCTOR HERNÁNDEZ AL BATEAR PROPUESTA PARA QUE COMPAREZCA POR ACUSACIONES DE ALUMNOS

La propuesta de Movimiento Ciudadano (MC) para pedir la comparecencia del director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec), Víctor Hernández Ponce, no fue aprobada en su excepción de trámite por la mayoría morenista en el Congreso del Estado, y fue turnada a comisiones.

Se pretendía que el Cecytec investigara e interviniera de manera inmediata ante presuntas denuncias por arbitrariedad académica, acoso y recaudación irregular en sus planteles, y que su director compareciera ante el pleno.

La iniciativa derivó de la denuncia de estudiantes que se manifestaron contra un maestro, ante lo cual MC exigió aclarar la falta de supervisión en las aulas, el destino de las cuotas recaudadas por exámenes extraordinarios y las medidas para frenar el hostigamiento.