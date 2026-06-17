CONFIRMAN EJECUCIÓN EN SABANCUY; ES EL SEGUNDO CASO DE JUNIO Y EL 38 DEL AÑO

Información recabada en el lugar y un comunicado de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmaron que un hombre fue asesinado a balazos hoy cerca del mediodía dentro de su predio, ubicado en la colonia Centro de la villa de Sabancuy.

Vecinos reportaron haber escuchado disparos de arma de fuego, y luego se confirmó que fue una ejecución.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Eddy A. S. C., de 35 años de edad, y junto a él dejaron una cartulina con un mensaje hasta ahora no revelado de manera oficial.

Asimismo, versiones extraoficiales señalan que el crimen podría estar relacionado con actividades de narcomenudeo, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

También se conoció que años atrás la víctima fue detenida en Ciudad del Carmen junto con otra persona en un caso relacionado presuntamente con delitos contra la salud; luego recuperó su libertad y se estableció en Sabancuy.

En el boletín, la SPSC sólo menciona que reportes preliminares indican que sujetos arribaron a la vivienda y dispararon contra la víctima, y que policías llegaron como primeros respondientes.