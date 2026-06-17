VINCULAN A PROCESO Y SEGUIRÁ EN PRISIÓN EL SEPTUAGENARIO ACUSADO DE HERIR CON ARMA BLANCA A JOVEN EN GRANJAS

Acusado de intentar asesinar con un arma blanca a un joven al que se encontró en calles de la colonia Granjas, la noche del domingo 7 de junio, Alfredo “C” y/o A. C. E., de 75 años de edad, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

Lo anterior ocurrió durante la continuación de la audiencia inicial realizada ayer martes 16 de junio.

El juez de Control lo sujetó a investigación judicial bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Antonio C. R., y también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Alfredo está en la cárcel estatal desde el miércoles 10 de junio, cuando se llevó a cabo la audiencia inicial en la que solicitó la ampliación del término constitucional que venció ayer.