VÍCTIMAS DE FRAUDE POR CANCELACIÓN DE CONCIERTO DE FLANS PRESENTAN DENUNCIA FORMAL ANTE LA FISCALÍA

Más de 30 personas presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado tras señalar que fueron víctimas de fraude por la venta de boletos para el concierto de Flans, programado para el mes de diciembre en Campeche, el cual fue cancelado sin que hasta ahora se les haya devuelto el dinero.

El Fiscal General del Estado de Campeche, Jakson Villacis Rosado, sostuvo una reunión con las presuntas víctimas del delito de fraude, donde giró instrucciones para que personal del área de Informática y Agentes del Ministerio Público brindaran asesoría inmediata a las personas afectadas, a fin de que pudieran interponer su predenuncia a través de la aplicación NAATS.

Las personas afectadas señalaron que, antes de acudir a la Fiscalía, buscaron una solución a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, al no obtener respuesta, acudieron a la instancia penal para que se investiguen los hechos. Indicaron que los montos reclamados varían según la cantidad de boletos adquiridos y las zonas asignadas en el evento, y esperan que la denuncia formal permita esclarecer el caso y lograr la devolución de su dinero.