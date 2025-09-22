lunes, septiembre 22, 2025
ATACAN A BALAZOS CASA DE COMANDANTE ESTATAL EN TENABO

La casa de un comandante de la Policía Estatal fue atacada a balazos la tarde de este lunes en la colonia Guadalupe de Tenabo.

De acuerdo con los reportes, los responsables llegaron en un vehículo blanco y abrieron fuego contra el domicilio ubicado en la calle 5, un predio pintado de color verde. No se registraron lesionados, pues al momento del ataque no había personas dentro.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, quienes realizan las diligencias correspondientes.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación y sorpresa, al tratarse del primer hecho de esta naturaleza que ocurre en la comunidad.

