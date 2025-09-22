SHEINBAUM NO ANULA LA LEY DEL ISSSTE 2007 Y LA REFORMA EDUCATIVA PEÑA-AMLO, NI PROGRAMA MESA DE NEGOCIACIÓN: CETEC

San Francisco de Campeche.- Víctor Manuel Madrid Pech, representante de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Campeche (Cetec), lamentó que el Gobierno Federal no haya cumplido las exigencias de abrogar la Ley del Issste 2007 y la reforma educativa Peña-AMLO, y denunció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los ignora en lugar de programar una mesa nacional de negociación.



Explicó que se manifestaron de manera pacífica en el evento que el pasado sábado presidió la presidenta Sheinbaum Pardo en la Concha Acústica, “para recordarle que tiene una deuda con la Coordinadora de Trabajadores de la Educación a nivel nacional, y solicitarle de inmediato una mesa nacional de negociación”.



Madrid Pech manifestó que la mandataria federal sólo los ha escuchado, pero no acuerda fecha de diálogo, “y ya no queremos más discursos falsos, sino hechos o atención a nuestras demandas”.