LA DIPUTADA ELDA CASTILLO ASEGURA QUE MODIFICACIONES A LA LEY DE AMPARO SIGUEN PROTEGIENDO A LOS CIUDADANOS

San Francisco de Campeche.- La diputada federal Elda Esther Castillo Quintana negó que las modificaciones a la Ley de Amparo la conviertan en privilegio de unos cuantos, y acusó a la oposición de oponerse a su actualización porque acusan que Morena quiere proteger a los sinvergüenzas, a los corruptos, “pero estamos invertidos, porque en la época de ellos sí se encubría, y no olvidemos el caso de Genaro García Luna”.



Cuestionada sobre el rechazo a la reforma de la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la morenista dijo que es falso que se retroceda, “porque se seguirá protegiendo a todos los ciudadanos, y no vamos a aprobar algo que está en contra de la ciudadanía”.



La oposición en un párrafo de un bis empieza a decir que eso no es así, que pretendemos proteger a los corruptos, a los sinvergüenzas, pero nosotros siempre aprobamos cosas que van en favor de nuestro pueblo, por eso le pedimos a la gente que nos tengan confianza, por eso salimos a territorio y les explicamos todas las leyes que aprobamos, aseguró.



Castillo Quintana criticó que la oposición “se oponga a todo. Aprobamos la de Anticorrupción y ellos que no es así, siempre le buscan el pero, y nosotros lo que hacemos no será para dañar a nadie, sino es para proteger”.