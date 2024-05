No Incrementaré costos de servicios municipales: Jorge Chanona

Por andar con pleitos y con shows, la economía de las familias del Municipio de Campeche está muy golpeada, por eso voy a “congelar” el costo del agua, la basura, del Catastro, de todos los servicios que otorga la Comuna, anunció el candidato del PAN a la Alcaldía capitalina, Jorge Chanona Echeverría.

Aseguró que las campañas que se basen en desacreditar a los demás, es porque los candidatos no tienen la capacidad para acreditarse con resultados propios, por eso nosotros vamos con una campaña de propuestas, como la de no incrementar los impuestos.

“Nosotros siempre hemos dado resultados, hemos trabajado. Yo no soy servidor público, sino una persona dedicada a la agricultura. Quienes me acompañan hoy en el proyecto, que serán mi Cabildo, somos ciudadanos y empresarios cansados de lo que estamos viviendo. Hoy vamos solos con el PAN, porque no queremos ser parte de lo que ya hay en Campeche”.

Queremos una opción diferente, por eso más que una propuesta es un compromiso lo que hago con los ciudadanos, voy a “congelar” el pago del agua, no va a incrementarse el costo del agua, de la basura, del Catastro, de ningún servicio, de nada, porque golpean la economía de las familias campechanas.

Esto es reflejo de la incapacidad de gestión del Gobierno Municipal, por andar con pleitos y show. Hoy debemos gestionar, garantizar a los ciudadanos que van a tener servicios de calidad, inversión municipal, que vamos a salir adelante y a tener una vida con calidad y digna, subrayó Chanona Echeverría.