CARTITA LIZTA

“!Qué ternura me dio leer la cartita de la Tía Lizta en que le pide a los tres Reyes Magos que “siga la transformación en nuestra entidad”, expresó con aires de sorna y burla el bolero don Memín. Y más penita me dio ver disfrazado de Rey Mago al oriundo de la Bahía de la Buena pelea, el lambiscón Este Bandido que anhela ser alcaldito de la capital. Lo que tienen que hacer para ganarse la simpatía popular” externó.

–“No sé quién asesoró a la Tía Lizta para que le mande su cartita a los Reyes Magos, ya que debió pedírselo de manera directa al mandamás de la 4T que estuvo de vacaciones de fin de año en las exclusivas playas de Sannsorenzo” respondió indignada doña Chela, quien además estaba de pésimo humor, ya que ni Santa ni los Reyes le trajeron algo.

–“A estas alturas, agregó el poeta Casimiro, creo que la famosa cartita de la exdiputada vándala, se la debió enviar a la Emperatriz Claudia, porque se supone que ella es la que decide quién va y quién se queda a medio camino. Porque si habláramos de los resultados de las encuestas la exempleada de Aeroméxico hace tiempo que hubiera sido eliminada”.

–“Lo que ustedes no entienden, aclaró el viejo Julián, es que esa fue la manera en que la Tía Lizta y el payasito champotonero arrancaron sus precampañas; una quiere ser gobernadora, y el otro lamebotas profesional aspira a la alcaldía de la capital. Ambos están bien fríos en las encuestas, pero está bien que hagan su luchita” apuntó.

–“No pierdan de vista al Príncipe del Lechón, aconsejó el rechoncho bolero don Memín. Ya se destapó también en las redes sociales y con base en los resultados de su período como alcalde ya está haciendo propuestas para resolver los grandes problemas del presente. Va ser un hueso duro de roer lo mismo para los guindas que para los naranjas” observó.

–“Pero que se defina, sugirió doña Chela. Que nos diga si va ir como independiente o se va entregar ante la primera sigla que le ofrezca la candidatura. Los tricolores no le harían el feo a su propuesta, al contrario, lo necesitan para no perder el registro en la próxima elección”.

–“Lo cierto es que todo mundo está desbocado, manifestó el poeta Casimiro, al grado que hasta el tarado sin Cerebro quiere ser gobernador. Lo que no sé es de dónde agarran dinero para derrochar. Y lo que preocupa es que las autoridades electorales o no se dan cuenta de esas graves violaciones a las leyes, o se hacen patos o son cómplices. Dime de dónde viene el dinero que derrochas y te diré a quién sirves, y lo que asusta es que los carteles pudieran estar detrás de alguno de los adelantados” especuló.

–“Pues sea Chana, sea Juana o sea su hermana, lo cierto es que ya arrancaron sus precampañas, una pidiéndole a los magos producto de la fantasía, que la hagan candidata, otro derrochando el dinero que le da su tía, y uno más apelando a sus resultados. Y eso que apenas inicia este año que, por lo visto, va ser muy caliente” concluyó el viejo Julián.