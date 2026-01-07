SE ENVÍA PETRÓLEO A CUBA POR CONTRATO Y POR AYUDA HUMANITARIA: SHEINBAUM; “NO ES MÁS DE LO QUE SE HA ENVIADO HISTÓRICAMENTE”

“Petróleo para Cuba, gasolina cara para los mexicanos”: López San Martín

Al argumentar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se condonó una deuda que se tenía con Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó que el envío de barriles al régimen cubano “es por contrato y por ayuda humanitaria, pero no se están enviando más petróleo de lo que se había enviado históricamente”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) aún elabora la tendencia histórica desde hace años para enviársela, y recalcó que, con la situación actual de Venezuela, México se volvió un proveedor importante para la Isla.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “Petróleo para Cuba, gasolina cara para los mexicanos”.