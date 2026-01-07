DESTITUYEN A FISCAL REGIONAL TRAS DENUNCIA DE PERIODISTA RAFAEL LEÓN POR PRESUNTO ABUSO DE PODER

La fiscal regional de la zona sur de Veracruz, Karla Díaz Hermosilla, fue destituida de su cargo luego de una denuncia presentada por el periodista Rafael León Segovia, quien la acusó de hostigamiento y de imputarle el delito de terrorismo por señalamientos realizados en su contra.



La remoción ocurrió este martes. Díaz Hermosilla se desempeñaba como fiscal regional desde marzo de 2024. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido una postura oficial sobre los motivos de la destitución.



Como relevo, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, designó a Braulio Salvador Conde Rivas, quien durante ocho años se desempeñó como coordinador regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, con sede en Coatzacoalcos.



En paralelo a la destitución, continúa el proceso penal contra Rafael León Segovia, conocido como Lafita León. El 25 de diciembre de 2024 fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, fue imputado por la Fiscalía estatal como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.



Sin embargo, durante la audiencia celebrada el lunes 30 de diciembre, la Fiscalía determinó su vinculación a proceso sin considerar el delito de terrorismo. El juez dictó como medida cautelar prisión domiciliaria por un año, únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

En su resolución, la autoridad judicial señaló que, tras valorar los argumentos de la defensa y los datos de prueba presentados por la Fiscalía, y con base en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso continuaría exclusivamente por dichos delitos, imponiendo el resguardo domiciliario dentro de los plazos previstos por la ley.



La fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre afirmó que en Veracruz se respeta el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, y sostuvo que la institución actúa con objetividad, apego al debido proceso y bajo revisión jurisdiccional, reiterando el compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distinciones, así como de informar conforme avance el proceso y dentro de los tiempos legales.