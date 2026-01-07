miércoles, enero 7, 2026
Nacionales

LEGISLADORES FEDERALES PANISTAS DENUNCIAN ANTE ASF Y FGR A RESPONSABLES DEL INTEROCEÁNICO; ENTRE LOS SEÑALADOS ESTÁ BOBBY LÓPEZ

Legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) dieron a conocer que presentaron denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Corredor Interoceánico, proyecto prioritario de la 4T.

Entre los señalados están Gonzalo “Bobby” López Beltrán, el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el actual titular de Semar, Raymundo Pedro Morales.

