 ALUMNOS TOMAN CLASES CON CASCO POR DAÑOS EN ESCUELA DE MORELOS

Estudiantes de la telesecundaria Centenario de Jojutla, en el estado de Morelos, asisten a clases utilizando cascos como medida de protección ante las condiciones estructurales del plantel, cuyo techo presenta deterioro visible.

A través de un video se puede observar que la infraestructura del centro educativo muestra daños que representan un riesgo para la comunidad estudiantil, por lo que alumnos han optado por esta medida preventiva durante sus actividades escolares. La situación ha generado atención en torno a las condiciones físicas de la escuela y la necesidad de atender los problemas estructurales para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente.