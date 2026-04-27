lunes, abril 27, 2026
Lo último:
Locales

“LA SEÑORA SANSORES HA PRETENDIDO AFECTARME, NO LO HA CONSEGUIDO NI LO VA A CONSEGUIR”, SEÑALÓ GONZALEZ VALDEZ A SU REGRESO A CAMPECHE 

Tras una gira por República Dominicana y la Ciudad de México, el periodista Jorge González Valdés regresó a Campeche, donde informó haber recibido diversos reconocimientos por su labor en defensa de la libertad de expresión, además de referirse a procesos legales que mantiene en la entidad.

En entrevista, el comunicador presentó medallas y distinciones otorgadas por organismos como la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, el Consorcio Jurídico Mexicano y la Agencia de Prensa Mundial de República Dominicana, entre otros. Indicó que en el marco de su gira sostuvo encuentros con periodistas de distintos países y estados, con quienes estableció acuerdos para mantener comunicación ante posibles agresiones contra integrantes del gremio, con la intención de que estos casos tengan alcance en foros nacionales e internacionales.

González Valdés también hizo referencia a denuncias en su contra, señalando a la gobernadora Layda Sansores San Román de mantener procesos legales, entre ellos uno por presunta incitación al odio y mencionó que autoridades del ámbito judicial han evitado que el caso avance en determinadas etapas procesales, por lo que adelantó que prepara acciones legales para atender esta situación.

También te puede gustar

A partir del lunes SEDUC reforzará filtros sanitarios en planteles educativos

Este jueves comparecerán Paul “N” y Máximo “N”

¿TAN PRONTO? SE ROMPE TECHO DE PARADERO KO’OX UBICADO SOBRE LA AV. GOBERNADORES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *