“LA SEÑORA SANSORES HA PRETENDIDO AFECTARME, NO LO HA CONSEGUIDO NI LO VA A CONSEGUIR”, SEÑALÓ GONZALEZ VALDEZ A SU REGRESO A CAMPECHE 

Tras una gira por República Dominicana y la Ciudad de México, el periodista Jorge González Valdés regresó a Campeche, donde informó haber recibido diversos reconocimientos por su labor en defensa de la libertad de expresión, además de referirse a procesos legales que mantiene en la entidad.

En entrevista, el comunicador presentó medallas y distinciones otorgadas por organismos como la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, el Consorcio Jurídico Mexicano y la Agencia de Prensa Mundial de República Dominicana, entre otros. Indicó que en el marco de su gira sostuvo encuentros con periodistas de distintos países y estados, con quienes estableció acuerdos para mantener comunicación ante posibles agresiones contra integrantes del gremio, con la intención de que estos casos tengan alcance en foros nacionales e internacionales.

González Valdés también hizo referencia a denuncias en su contra, señalando a la gobernadora Layda Sansores San Román de mantener procesos legales, entre ellos uno por presunta incitación al odio y mencionó que autoridades del ámbito judicial han evitado que el caso avance en determinadas etapas procesales, por lo que adelantó que prepara acciones legales para atender esta situación.