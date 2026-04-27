CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL Y TERMINA CONTRA POSTE EN LA AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA

Un conductor que circulaba a exceso de velocidad protagonizó un aparatoso accidente sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste de alumbrado público. De acuerdo con los reportes, el automóvil Chevrolet era conducido a alta velocidad con dirección hacia la zona centro, cuando el operador no tomó las debidas precauciones y terminó impactándose contra la estructura, la cual evitó que la unidad volcara.

Tras el choque, el vehículo dio un giro de 180 grados, quedando en sentido contrario al que transitaba, lo que generó la atención de automovilistas que presenciaron el hecho y dieron aviso al número de emergencias. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Posteriormente, un ajustador de seguros llevó a cabo los trámites necesarios para llegar a un acuerdo con las autoridades competentes.