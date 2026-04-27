RECORTE AL PRESUPUESTO DEL CONGRESO ES AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA A MODO ANTE MALA PLANEACIÓN Y FALTA DE RUMBO CON MORENA: POOL

Lejos de ser una reforma que beneficie la democracia, el llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo funciona como un “recordatorio” de Morena hacia los congresos locales que controla, particularmente el de Campeche, para imponer austeridad y transparencia a modo y tratar de “dar le vuelta” a la mala planeación y rumbo, denunció el diputado local Miguel Ángel Pool Alpuche.

Y apuntó: “Hay que decirlo como es: la mayoría de los congresos locales en el país los tiene Morena, quien así maneja esos recursos, pero ¿qué está pasando?, pues es un recordatorio de dónde está la austeridad, de dónde está el no robar, de dónde está la transparencia”.

Pool Alpuche afirmó que en Campeche la situación es particularmente grave: “Aquí, por cuestiones internas y por los pleitos que tienen entre Morena se está dando esto. Sabemos quién maneja los recursos, por lo que lejos de atender los problemas reales de los 13 municipios, buscan darle la vuelta a la mala planeación y al rumbo que no tienen, incluso al Gobierno le aprobaron mil millones de pesos para que manejen como ellos consideran, por lo cual no hay que darle ‘maquilladitas’ a cosas y hacer la finta de que se hace algo”.

El diputado advirtió que la reforma no sólo afecta recursos, sino también la autonomía municipal, por lo cual los ayuntamientos deben tomar decisiones en conjunto con sus cabildos, aunque el Plan B introduce figuras que calificó como bloqueos a la participación ciudadana. “No es sólo el tema del recurso, es el tema de los bloqueos: la famosa no reelección con la ley de que ningún pariente cercano por consanguinidad pueda contender. Si hoy eres diputado, mañana ni tú ni un familiar pueden participar, sólo los suplentes”, explicó.

Para Pool Alpuche, Morena quiere “irse por la libre, bloquear a aquellos que tienen posibilidades reales en algún cargo de elección popular, pero una cosa es el escenario nacional, y otra las particularidades de cada Estado y Municipio”.