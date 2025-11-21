QUE PRESENTEN EVIDENCIAS DE QUE MOCI ES RESPONSABLE DEL DESCONTENTO CIUDADANO CONTRA EL KO’OX: PAUL ARCE

San Francisco de Campeche.- Yo creo que para poder sostener y decir que Movimiento Ciudadano (MOCI) es responsable del descontento que hay contra el Ko’ox, pues que presenten las evidencias, respondió el diputado naranja Paul Arce Ontiveros, al preguntarle sobre esos señalamientos vertidos en el pasado Martes del Jaguar de la gobernadora

Y agregó: “Yo creo que qué mayor evidencia y qué mayor prueba que los ciudadanos que han estado levantando la voz, que están descontentos, pues ellos mismos han hecho las manifestaciones y yo creo que desde un inicio lo más prudente era escuchar a la ciudadanía con respecto al transporte”.

Estamos de acuerdo que el transporte tiene que mejorar y por mejoras vienen cambios, evidentemente, pero si hay más afectaciones que cambios, pues la gente se va a estar molesta, y aunque al día de hoy que no hay pagos de pasajes, es una molestia grande el tiempo que se lleva, pero cuando empiecen a cobrar el gasto será mayor, ante lo cual deben de cuantificar cuánto gasta una familia al mandar a los hijos a la escuela, a la prepa, a la secundaria o a la universidad, pues es un gasto gigantesco, más el que tienen ellos de salir para tomar un refresco o comer fuera de la casa para el lunch, expuso el legislador.

Recalcó que la gente normalmente, hay que decirlo, se resiste al cambio, pero cuando son positivos y llevan beneficios, por supuesto que lo acepta aunque algunas cosas no estén del todo bien, pero al no ver resultados se enoja, y no son protestas o manifestaciones fomentadas por Movimiento Ciudadano como lo han estado diciendo (las autoridades) y así quienes acusan mienten.

A la pregunta de si fue muy a la ligera y sin planeación la puesta en marcha un sistema de transporte, Arce Ontiveros respondió que fue improvisado totalmente, “simplemente con tal de sacarlo y salir del paso por la fecha, por querer cumplir, y ahí está, por querer cumplir salió peor las cosas”.

-Ya se dieron marcha atrás al menos a cinco o seis rutas que modificaron. ¿Eso tendría que ser con todas?, se le preguntó.

-Sí, yo creo que lo principal aquí es escuchar a cada una de las personas que se manifiestan. Cada una de las personas que el día a día salen muy temprano de la casa y llegan muy tarde también. Y están los paraderos, están en el mercado y saben qué camiones tienen que tomar, cuánto tiempo les tarda en llegar y simplemente intentar ayudarlos a que esto mejore. Creo que eso es el meollo de este asunto, darle solución a todas esas personas sobre eso, contestó.