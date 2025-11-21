DENUNCIÉ A ACOSADOR DE MIS EMPLEADAS Y LA POLICÍA NO PROCEDIÓ PORQUE EL ACUSADO “NO ESTÁ BIEN”: RYN CANDILA

En videos difundidos a través de sus redes sociales, la empresaria Ryn Candila denunció que un hombre acosa a su personal mostrándoles los genitales e incluso ha ingresado a su local para tocar a una de sus trabajadoras. Cuando solicitaron la intervención policiaca, los agentes le informaron que no habría consecuencias porque el sujeto “no está bien”.

La denunciante expresó su indignación al señalar que las mujeres deberían estar seguras en sus centros de trabajo. En las imágenes agregó el siguiente mensaje:

“Mucho cuidado con este loco. Se metió al local, tocó a una de mis trabajadoras y les mostró su miembro así como ven en los videos. Llamamos a las autoridades pero no le hicieron absolutamente nada porque dicen que padece de sus facultades mentales. Qué coraje y rabia, las mujeres deberíamos estar seguras en nuestros centros de trabajo. Qué necesidad de pasar por estos abusos y que no haya consecuencias porque ‘no está bien’. Además, quiso bajar las pastillas de luz para dejar a oscuras el local. Siempre anda caminando por esos rumbos”.