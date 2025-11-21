EN REDES: ¿SIN GASTOS MÉDICOS MAYORES Y NOROÑA, MONREAL O DELGADO HACIENDO FILA EN UNA CLÍNICA DEL ISSSTE?, ¡POR FAVOR PRESIDENTA!: VILLALBAZO

En un video publicado en sus redes sociales, el periodista y conductor de noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA), Alejandro Villalbazo recuerda el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que “desde 2018 se acabaron los seguros de gastos médicos mayores para los servidores públicos, ahora nos atendemos, ¿dónde?, en el Issste, porque somos trabajadores del Estado, y los recursos que antes se iban a los privados, pues ahora se regresa al Issste”, y afirma con ironía: “Seguramente Noroña o Monreal o Mario Delgado o alguno de esos personajes van a andar haciendo fila en una clínica de esa institución, ¡por favor!”.