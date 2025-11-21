viernes, noviembre 21, 2025
Lo último:
Municipales

MUERE UN MAESTRO Y DOS MÁS SON HOSPITALIZADOS TRAS CHOQUE DE AUTOS EN LA DZIBALCHÉN-CHUNCHINTOK

AL PARECER LA FALTA DE VISIBILIDAD POR NEBLINA FUE LA CAUSA

Sobre la carretera estatal Dzibalchén-Xpujil, concretamente en el tramo de Dzibalchén a Chunchintok, el choque entre dos autos provocó la muerte de un maestro y la hospitalización de dos más. Al parecer la falta de visibilidad a causa de la neblina fue la causa.

El occiso fue identificado como A. J. Ch. C., y es originario de Tepakán, Calkiní. Viajaba como copiloto con los otros docentes, entre ellos una mujer, a bordo del vehículo Chevy a laborar en la zona de La Montaña, cuando fueron impactados por un Honda modelo Civic color blanco.

Los otros profesores fueron trasladados al Hospital IMSS-Bienestar de la cabecera municipal de Hopelchén.

También te puede gustar

Layda vendió la plaza, por eso no quiere cesar a Marcela: Efraín Marín

Encuentran muerto a Irving y hay dos asegurados

Mata a su esposa de un escopetazo delante de sus propios hijos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *