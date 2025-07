PIDE DAHER PUCH A ATASTECOS LIBERAR LA CARRETERA, Y SALIM ABRAHAM LE RESPONDE QUE PROTESTAN POR UN COMPROMISO ESTATAL NO CUMPLIDO

Al alcalde Pablo Gutiérrez se le acaba el amor por Carmen bajando el puente Zacatal, afirma MacDonald

Mientras el diputado morenista Daher Antonio Puch Rivera subió a la tribuna a pedir a los pobladores de la Península de Atasta que liberen el tramo carretero, pues perjudican a otras personas que pasan, incluyendo a quienes quieren acudir a la Feria del Carmen, el priísta Jorge Salim Abraham Quijano le respondió que el Congreso debe ir a escuchar los reclamos y encontrar soluciones con acciones, no con justificaciones.

Abraham Quijano aclaró que el morenista se quedó corto, pues dio sólo un lado o una versión de la historia y defendió una postura de un compromiso no cumplido del Gobierno del Estado, además de meter la duda sobre si hay manipulación, por lo tanto, no es válido para la ciudadanía utilizar esta tribuna como herramienta para descalificar un movimiento social.

Recordó que por ello se creó una comisión que no ha iniciado labores y trabajos, porque ha habido diferentes quejas contra la Comisión Federal de Electricidad que diversos diputados han llevado al Congreso, cuya responsabilidad es que se activen los trabajos que se deben realizar y pedir explicaciones a la CFE sobre cómo resolverá esta situación, porque con discursos y justificaciones nos quedamos cortos.

No obstante, Puch Rivera le dijo que no puso atención a su discurso, que no se trata de trasgiversar (sic) ninguna información, que él si conoce las problemáticas al recorrer el territorio.

Sin embargo, el diputado mocista Pedro Hernández McDonald le recordó que la falta de energía eléctrica ha dejado pérdidas económicas y materiales pero que además, y que al Gobierno se le olvidó que ahí vive gente, la cual exige la subestación eléctrica prometida por el Gobierno en el 2022 para concretarlo en el 2023 y no ha llegado, y nadie con poder de decisión ha ido a escucharla.

Y agregó: “¿Qué más tiene que pasar para que el Congreso haga presencia en Atasta?, ¿un colapso total o una tragedia?”, y sentenció: “Es un Estado fallido porque no hay coordinación entre los tres niveles de Gobierno”.

Por último, criticó al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, por decirles en redes sociales mañosos y casuales, y reviró: “Pero el mañoso y casual es usted alcalde, porque sólo va a Atasta cuando es temporada electoral, y debería estar ahí como gestor principal, y además, el amor por Carmen se le acaba bajando el puente Zacatal”.