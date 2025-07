EN REDES: ANUNCIA LAYDA FIRMA DE CONVENIO PARA CONSTRUIR SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y RECIBE CRÍTICAS DE CIBERNAUTAS

Tras publicar en sus redes sociales la firma del convenio de licitación para construir la Subestación de la CFE Nacional en Atasta, la gobernadora Layda Sansores recibió críticas de cibernautas, quienes patentizaron su falta de confianza en que cumplirá con ese proyecto, y hubo quien preguntó por qué no da la cara en esa región.



Algunos expresaron su desconfianza al escribir: “La licitación… dentro de 10 años más. Tal vez y tal vez sólo inicie la construcción”, “Hechos no palabras gobernadora”, “Pásate la licitación por donde ya sabes Layda Sansores”, “Sólo le van a dar tiempo para que acabe su mandato”, y “Por qué ahorita no quiere dar la cara en la Península de Atasta”.



Otros sentenciaron: “No lo hagas jajajajajaj das risa cómo te obligan a trabajar por tu pueblo”, “¿Y cuántos años va a durar la licitación?”, “Si no tarda cuatro días el bloqueo, no hubiera hecho nada y los 120 millones en su cuenta”, “Ahí lo vamos a ver si es verdad, mientras nada”, “A ver sino es nada más la fotito para posar un simple papel, como siempre han hecho”, y “Pero que sea verdad gobernadora y que no sea otra falsa promesa”.



También: “Son una porquería de Gobierno, tiene uno que obligarlo a que hagan su trabajo, de lo contrario puro show que nos sale caro al Estado, sólo es muy buena para censurar a sus críticos usando el aparato de justicia”, y “Les apuesto que la licitación la va a ganar alguna compañía de su familia”.



Uno más señaló: “Señora gobernadora desde que tengo uso de razón siempre tienen problemas con la energía eléctrica, póngase en su lugar un día sin luz y nos quejamos, sé que no es la forma de cerrar carreteras porque nos afecta la economía en la ciudad, pero nosotros qué culpa tenemos, de por si está mal nuestra economía y nos afecta porque el turismo de Villahermosa no puede pasar a la feria, las frutas y verduras están elevando los precios y hay desabasto. Por favor sean serios con esta gente y ya hagan la desviación por favor”.