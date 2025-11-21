“AQUÍ SÍ ME ABRAZARON”: FÁTIMA BOSCH CELEBRA EL RESPALDO TRAS CORONARSE MISS UNIVERSO 2025

La mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, expresó “Aquí vez sí me abrazaron” al bajar del escenario en el Salón 2 del Impact Challenger en Bangkok, Tailandia, donde obtuvo la corona internacional.

Su frase resonó especialmente porque meses atrás, durante la final nacional de Miss Universo México, se generó una fuerte polémica cuando prácticamente ninguna de las concursantes se acercó a felicitarla en el momento de su coronación, un episodio que quedó grabado en videos y comentarios que se viralizaron en redes.

Ahora, al convertirse en la cuarta mexicana en obtener el título universal, Bosch compartió que esta ocasión sintió apoyo genuino de sus compañeras, un gesto que contrastó con la frialdad vivida en la edición mexicana y que marcó un cierre emocional a uno de los capítulos más comentados en su trayectoria rumbo al certamen internacional.