 KO’OX SUMA NUEVO CHOQUE EN LA AVENIDA RESURGIMIENTO

Un camión del sistema Ko’ox volvió a verse involucrado en un hecho de tránsito, esta vez sobre la avenida Resurgimiento, donde se registró un choque múltiple que dejó daños materiales y afectaciones a la circulación.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes, cuando la unidad marcada con el número económico 116 salía de la calle Juan Escutia, en el fraccionamiento Niños Héroes de Chapultepec, con dirección al poblado de Lerma y con pasajeros a bordo. Al llegar al cruce con la avenida Resurgimiento, el operador no realizó su alto total e invadió un carril de circulación, lo que provocó el corte de paso a un vehículo Chevrolet tipo Chevy que transitaba hacia la zona centro.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas a mitad de la vía. Momentos después, un tercer vehículo, un Nissan Sentra de color rojo que intentaba ingresar al fraccionamiento, no guardó su distancia e impactó la parte trasera del Chevy.

Las tres unidades involucradas quedaron obstruyendo la vialidad durante varios minutos, hasta la llegada de elementos de la Policía Estatal, quienes solicitaron a los conductores mover los vehículos para liberar el tránsito y entablar diálogo con el fin de llegar a un acuerdo y evitar su traslado ante el Ministerio Público.