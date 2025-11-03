lunes, noviembre 3, 2025
MINTIÓ SHEINBAUM AL ASEGURAR QUE EN MÉXICO NO SE REPRIME, PORQUE EN URUAPAN SÍ HUBO REPRESIÓN: ERIKA VELASCO

En una publicación en su redes sociales, la periodista Erika Velasco afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mintió el pasado 5 de octubre en el Zócalo, donde afirmó que “En México no se reprime ni se usa la fuerza del Estado contra el pueblo”, porque en la protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hubo represión y lanzaron gases lacrimógenos frente a niños y personas de la tercera edad.

