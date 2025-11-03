lunes, noviembre 3, 2025
BLOQUEARON DURANTE CASI DOS HORAS LA MACUSPANA- ESCÁRCEGA; NO SE SABE EL MOTIVO

Sin que hasta el momento se sepa el motivo de la protesta, un grupo de personas no identificadas bloqueó cerca de dos horas ambos sentidos de la carretera federal Macuspana–Escárcega, a la altura del puente Puxcatán, lo que generó largas filas de vehículos y afectó principalmente a maestros que se dirigían a sus centros de trabajo, pues no había manera de tomar rutas alternas.

No hay información oficial sobre alguna autoridad que haya acudido al lugar a dialogar con los inconformes, o a gestionar la liberación de la vialidad, lo que ocurrió cerca de las 9: 30 de la mañana. El bloqueo inició alrededor de las 7:30.

