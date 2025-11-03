“HAY QUIENES SÓLO QUIEREN TENER PODER PARA QUE SI ALGUIEN HABLA MAL DE ÉL, ¡PUM! COMO A CARLOS MANZO”, LAMENTA EL SACERDOTE YE EHUÁN

“Hay muchos que caminan por el mundo sin vida, sin ilusiones y sin esperanzas, sólo con el anhelo de tener, tener y seguir teniendo, y no tener dinero, sino tener poder para que, si alguien habla de mí, ¡pum!, como al señor Carlos Manzo, qué triste”, lamentó el presbítero José Luis Ye Ehuán.

Durante la homilía que ofreció en el camposanto Jardines del Ángel, el sacerdote destacó: “El texto de la sabiduría nos dice que las almas de los justos, de la gente buena, están en las manos de Dios, y en las manos de Dios no nos va alcanzar ningún tormento”.

Ye Ehuán afirmó que hay muchos, muchos que caminan sin estar muertos en el mundo. Hay muchos que caminan por el mundo sin vida, sin ilusiones, sin esperanzas.

“Qué triste es guardar cuando alguien te dice una verdad. Y no solamente te incomoda, sino que tiene la verdad. Cuando tú declaras algo que es cierto, y como no le gusta al otro, acaba contigo. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza!”.

¿Quién lo hizo? Pues, los que lo hicieron lo saben, y Dios también lo sabe. Y como dice en el Evangelio, al final, vayan al lugar, al lugar del castigo, sentenció.