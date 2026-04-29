EN REDES: RUBÉN ROCHA, EL HERMANO DE AMLO BAJO LA MIRA DE EU: FIA; ¿DEFENSA A CIEGAS DENTRO DE MORENA?

En un video difundido a través de Azteca Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) exhibió lo que calificó como una defensa a ciegas dentro de Morena a favor del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por el Gobierno de Donald Trump por n∆rcotráf¡co y ∆rm∆s.

Con el título inicial de “Morena: a capa y espada con Rocha, acusado en Estados Unidos por n∆rcotráf¡co y ∆rm∆s”, muestra imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un evento oficial donde llama hermano a Rocha, presume que se conocen desde hace muchos años y lo calificó como “gran gobernador”.

FIA agrega el texto: “El respaldo de AMLO al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vuelve a la mira tras las acusaciones de EU contra el gobernador por nexos con el cr¡m£n organizado. Mientras Sinaloa padece la v¡olenc¡a, figuras como el senador Gerardo Fernández Noroña insisten en defender a un político señalado de operar para el n@rcotráfico”, y cuestiona: “¿Se está defendiendo lo indefendible?”.