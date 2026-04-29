miércoles, abril 29, 2026
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FUNDADOR DE MORENA DIVULGA EXPEDIENTE CONTRA EL GOBERNADOR SINALOENSE ROCHA Y EXIGE INVESTIGACIÓN A FONDO SIN SIMULACIONES

CIRCULAN EN REDES: El fundador de Morena y exsenador por ese partido, Alejandro Rojas Díaz Durán, publicó el expediente en contra de Rubén Rocha, y exigió: “Si hay pruebas, que lo juzguen con todo el peso de la justicia, como ocurrió con García Luna”.

Pidió “que se investigue a fondo (a Rocha), sin encubrimientos ni simulaciones, y que, si existen elementos suficientes, sea separado del cargo y puesto a disposición de las autoridades competentes, tanto en México como en Estados Unidos de América, junto con sus cómplices. Nadie debe estar por encima de la ley”.

Vía: Visión Política Noticias.

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