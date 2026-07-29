CIRCULA EN REDES: AGUA POTABLE SUCIA Y CONTAMINADA EN LA COLONIA FERTIMEX, DENUNCIAN; QUE SMAPAC Y RATH INFORMEN QUÉ OCURRE

Habitantes de un sector de la colonia Fertimex denunciaron que el agua potable que reciben en sus domicilios sale turbia y con aparente contaminación, situación que ha generado preocupación porque hasta el momento el Sistema Municipal de Agua Potable (Smapac) y el alcalde Juan Carlos Hernández Rath no han informado la causa de esta anomalía.

De acuerdo con los vecinos, el problema comenzó recientemente al detectar tierra y sedimentos en el líquido vital, por lo cual consideran no es apta para el consumo humano ni para las labores domésticas.

De manera extraoficial, se presume que esta situación pudo originarse por los trabajos de reparación realizados en una de las tuberías de la red de distribución, pero hasta el momento el Gobierno del alcalde Hernández Rath guarda silencio.

Los habitantes hicieron un llamado al edil y al Sistema Municipal de Agua Potable para que informe qué originó el problema, realice el desfogue y limpieza de las líneas afectadas y garantice el suministro de agua en condiciones adecuadas para evitar riesgos a la salud de la población.