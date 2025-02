EL SUBSECRETARIO LUIS MARÍN PROMUEVE SU IMAGEN E INCURRIRÍA EN ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA, DENUNCIA JAVIER BELLO

El presidente de Contraloría Ciudadana de Ciudad del Carmen, Javier del Carmen Bello Ávila, denunció que el subsecretario de Gobierno, Luis Cesar Marín Reyes, realiza labor de convencimiento o proselitismo con miras a las elecciones del 2027.

Como ejemplo, expuso que el funcionario ha publicado en sus redes sociales que estaba regalando elotes en la colonia Manigua, lo que podría ser acto anticipado de campaña que tendría que ser sancionado.

La ciudadanía, recalcó Bello Ávila, tiene una necesidad y va a agarrar lo que le lleven, siempre y cuando no sea v3n3no, un @rm@ o una bomb@, pues no hay empleo, Pemex no paga a los proveedores, cada día esto está peor, hay crisis económica y tanto carmelitas como empresarios sobreviven con el poco salario o de la ayuda que pudieran recibir.