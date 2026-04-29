PROTESTAN EN EL HOSPITAL “QUIROGA” PARA EXIGIR INSUMOS Y ESPECIALISTAS; AUTORIDADES ENCABEZADAS POR LAYDA SÓLO PROMETEN CHECARLO

-“VAN AL MENOS 3 AÑOS DE ABANDONO Y MEJORÍA ES SÓLO DE FACHADA”, ACUSAN

Trabajadores sindicalizados, enfermeras, médicos y personal de cocina realizaron una manifestación pacífica a las afueras del Hospital IMSS Bienestar “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar” para denunciar la falta de personal, insumos y condiciones laborales deficientes, y recalcaron que la mejoría fue sólo de fachada, es decir, “está bonito por fuera pero por dentro es otra cosa”, pese a que siempre le han informado a las autoridades encabezadas por Layda Sansores, y la respuesta es que lo van a checar.

Esta problemática, expusieron, se arrastra desde hace varios años, al menos 3, sin que se hayan cubierto plazas vacantes, sobre todo especialistas y urgenciólogos, luego de jubilaciones o fallecimientos, y estimaron unas 200 vacantes a nivel Estado, lo que se traduce en sobrecarga laboral afecta prácticamente todas las áreas del hospital, sobre todo fines de semana.

Indicaron que la escasez de trabajadores impacta directamente en la atención médica: hay turnos sin suficientes especialistas, lo que provoca retrasos en consultas, procedimientos y cirugías, y denunciaron la carencia de materiales esenciales obliga a improvisar o incluso a que familiares de pacientes los compren.

Además, la falta de personal impide tomar descansos o permisos, generando un desgaste físico y emocional constante en médicos, enfermeras y trabajadores de apoyo, se quejaron, y afirmaron que han sostenido reuniones y mesas de trabajo con autoridades del sector salud pero no reciben respuestas concretas.

Los manifestantes recalcaron que esta crisis no es exclusiva de Ciudad del Carmen, sino parte de un problema estatal vinculado a la transición al esquema IMSS Bienestar, que ha retrasado procesos administrativos y la asignación de recursos.

Y al comentario de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que hay medicinas, una doctora sonrió y recalcó que su petición es que les envíen insumos.