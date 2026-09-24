PADRES DE BECÁN LLEVAN A SUS HIJOS A OTRA ESCUELA ANTE FALTA DE RESPUESTA DE LA SEDUC PARA CAMBIAR A DOCENTE

Padres de familia de la Escuela Primaria Bilingüe “Cinco de Febrero”, ubicada en la comunidad de Becán, comenzaron a llevar a sus hijos a otra localidad ante la falta de una respuesta de la Secretaría de Educación (Seduc) por la solicitud de cambio de docente, a quien señalan por constantes ausencias que, aseguran, han dejado a los menores sin clases durante varios días y perjudicado su avance académico.

La inconformidad afecta a casi 30 estudiantes de primero, segundo y tercer grado que forman parte de un grupo multigrado. Los padres solicitan desde el pasado 6 de septiembre el cambio de la maestra L.D.P.P., responsable de estos grados.

La representante del comité de padres explicó que la petición fue entregada formalmente al supervisor de la Zona Escolar 302, Juan de la Cruz Che Calam, con las firmas de las familias y el respaldo de autoridades de la comunidad. Aseguran que el problema se arrastra desde ciclos escolares anteriores y que ya sostuvieron una reunión con el supervisor, durante la cual expusieron sus quejas y entregaron un acta para solicitar una solución. Sin embargo, señalan que siguen sin recibir una respuesta definitiva.

Ante la falta de una solución, las familias acordaron no enviar a sus hijos al plantel y algunas han optado por trasladarlos a otra comunidad para que puedan continuar con su educación. Los padres cuestionaron la falta de respuesta de la Seduc y exigieron una intervención inmediata para resolver el problema.