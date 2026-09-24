SADER ASEGURA QUE EL GUSANO BARRENADOR ESTÁ “MUY CONTROLADO”, PERO NO PRESENTA CIFRAS ACTUALIZADAS

Después de que el gusano barrenador del ganado alcanzó niveles considerados “alarmantes” en Campeche, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) asegura que el problema disminuyó y actualmente se encuentra “muy controlado”; sin embargo, su delegado estatal, Carlos Baqueiro Cáceres, no presentó durante sus declaraciones cifras actualizadas de casos ni un balance concreto de las pérdidas ocasionadas.

Baqueiro Cáceres reconoció que anteriormente se registró un crecimiento importante de casos y mortandad de animales. Atribuyó la reducción a distintas acciones implementadas durante los últimos meses, entre ellas la colocación de trampas para moscas, atención de h3rıd∂$ en el ganado, fumigaciones en los alrededores de corrales y visitas de técnicos a productores.

Destacó la participación de personal de Agricultura, Senasica, productores y otros programas gubernamentales en las tareas de control. También señaló que los propios ganaderos han aprendido medidas para prevenir y atender las afectaciones. No obstante, al ser cuestionado sobre cuándo se registró el último caso confirmado, Baqueiro Cáceres reconoció que no tenía disponible el reporte semanal. Tampoco proporcionó estadísticas sobre las pérdidas ocasionadas por la plaga durante el año, aunque aseguró que actualmente son “mínimas” y disminuyen cada día.

El delegado también señaló que la producción y dispersión de moscas estériles forma parte de las acciones para contener la plaga y sostuvo que la situación ha mejorado para el sector ganadero.