JUEZ ORDENA A LA FGR RECIBIR DENUNCIAS DE 55 MADRES Y FAMILIARES BUSCADORES

Vía: Político MX.

Un Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional que ordena a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) recibir de inmediato las denuncias de 55 madres y familiares buscadores que mantienen un plantón frente a las instalaciones de la institución. La resolución corresponde al juicio de amparo 1048/2026.

De acuerdo con la información difundida por Político MX, el recurso fue promovido gratuitamente por Abogados Convencionalistas de México, después de que integrantes del grupo señalaran que se les había negado el trámite para presentar sus denuncias.

La resolución judicial establece que la FGR deberá informar en un plazo de 48 horas sobre las acciones realizadas para cumplir con la suspensión provisional y garantizar la recepción de las denuncias. El procedimiento judicial todavía no concluye. La audiencia incidental fue programada para el 29 de septiembre de 2026, cuando deberá determinarse si se concede la suspensión definitiva. Posteriormente, el 16 de octubre se realizará la audiencia constitucional para analizar el fondo del amparo.

La medida representa, por ahora, una orden provisional para que las familias puedan presentar formalmente sus denuncias mientras continúa el juicio de amparo.