CONGRESO TENDRÁ LISTA LA PROPUESTA PARA LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS ANTES DEL 10 DE OCTUBRE

El Congreso del Estado de Campeche pretende tener antes del 10 de octubre una propuesta de Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas lista para ser presentada ante el pleno, informó diputado plurinominal de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez.

Señaló que ya se cuenta con los documentos derivados del foro realizado con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y representación de Naciones Unidas. El siguiente paso será integrar las opiniones recabadas con la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo y comenzar el proceso de dictaminación.

“Queremos en las primeras dos semanas de octubre poder iniciar el proceso de dictaminación”, explicó Jiménez Gutiérrez, quien posteriormente precisó que la intención es contar antes del día 10 con una propuesta que pueda subir al pleno.

La iniciativa todavía deberá pasar por las comisiones correspondientes, donde las distintas fuerzas políticas tendrán oportunidad de presentar observaciones y modificaciones. Jiménez aseguró que la propuesta existente es “sólida”, pero reconoció que todavía deberá complementarse con las inquietudes planteadas durante el foro y el análisis de los diputados.