MORENA INVENTA UN CAMPECHE QUE NO EXISTE: KARLA TOLEDO

-“Discurso oficial sobre economía favorable chØc@ contra la realidad en la calles: gente triste por falta de dinero en la bolsa, cierre de negocios y despidos”

La senadora del PRI, Karla Toledo Zamora, cuestionó la situación económica que atraviesa Campeche y aseguró que existe una diferencia entre los indicadores oficiales y lo que se observa en las calles del estado.

Y aseveró: “A Morena le encanta inventarse un Campeche que no existe, un México que no existe”, y subrayó que el problema no debe limitarse a señalar las dificultades económicas, sino también a plantearse qué acciones pueden emprenderse para atenderlas.

Sostuvo que en sus recorridos por Campeche ha encontrado a personas con dificultades económicas por la reducción en el poder adquisitivo de las familias. “Me da una tristeza cuando vengo, la gente se ve triste porque no tiene dinero en la bolsa”, lamentó.

Toledo Zamora señaló que pese a los discursos oficiales que presentan a Campeche con una situación económica favorable, en la actividad cotidiana el escenario es distinto, marcado por el cierre de establecimientos y despidos de trabajadores.

La realidad que vivimos en las calles es otra, recalcó, al tiempo que sostuvo que siguen cerrando los negocios, siguen despidiendo gente y la verdad es que el dinero no alcanza.

La legisladora calificó como “tremenda” la situación económica de Campeche, y recriminó que desde Morena se presente una visión del Estado que no corresponde con lo que enfrentan ciudadanos y comerciantes.