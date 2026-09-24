jueves, septiembre 24, 2026
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¡PRECAUCIÓN! LLUVIAS PROVOCAN ACUMULACIÓN DE AGUA EN VARIAS VIALIDADES

Las lluvias que se registran en estos momentos en la capital campechana han provocado el aumento en el nivel del agua en algunas vialidades de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por las zonas afectadas, así como evitar cruzar calles donde la acumulación de agua pueda representar un riesgo.

También se pide a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones de las vialidades y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.

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Candidata Pirata

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