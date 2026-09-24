ANABEL HERNÁNDEZ DENUNCIA HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS DE MUERTE TRAS PUBLICAR SU LIBRO “NARCOCRACIA…”

-Reveló que le informaron de una supuesta orden de detención en su contra

A raíz de la publicación, hace un mes, de mi libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, donde menciono, entre otros, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente AMLO, he recibido mensajes de hostigamiento e intimidación y amenazas de muerte, denunció la periodista Anabel Hernández.

Lo anterior, en el programa de investigación, análisis político, social y económico La Otra Verdad, de la periodista Lourdes Mendoza, y reveló: “Recurrí a 2 instancias internacionales, las cuales calificaron la situación como muy delicada y me recomendaron hacerlo público y del conocimiento del mecanismo de protección a periodistas”.

En el libro, explicó, se menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores y morenistas de la elite del partido oficial (Morena), que han mantenido silencio, pero por debajo de la mesa mandan esas amenazas y, peor aún, me acaban de informar que uno de los comunicadores, voceros de Palacio Nacional, está dando como exclusiva una supuesta orden de detención en mi contra.

Anabel Hernández, sentenció: “Si esa va a ser la pobre y pequeña respuesta del Gobierno de México respecto a este señalamiento claro, contundente y con una prueba testimonial que tuvo la que hundió a García Luna, los invito a tratar siquiera de tocarme, porque el día que detengan a un periodista en represalia por decir la verdad, entonces sí estamos en la narcodictadura”.-Reveló que le informaron de una supuesta orden de detención en su contra

A raíz de la publicación, hace un mes, de mi libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, donde menciono, entre otros, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente AMLO, he recibido mensajes de hostigamiento e intimidación y amenazas de muerte, denunció la periodista Anabel Hernández.

Lo anterior, en el programa de investigación, análisis político, social y económico La Otra Verdad, de la periodista Lourdes Mendoza, y reveló: “Recurrí a 2 instancias internacionales, las cuales calificaron la situación como muy delicada y me recomendaron hacerlo público y del conocimiento del mecanismo de protección a periodistas”.

En el libro, explicó, se menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores y morenistas de la elite del partido oficial (Morena), que han mantenido silencio, pero por debajo de la mesa mandan esas amenazas y, peor aún, me acaban de informar que uno de los comunicadores, voceros de Palacio Nacional, está dando como exclusiva una supuesta orden de detención en mi contra.

Anabel Hernández, sentenció: “Si esa va a ser la pobre y pequeña respuesta del Gobierno de México respecto a este señalamiento claro, contundente y con una prueba testimonial que tuvo la que hundió a García Luna, los invito a tratar siquiera de tocarme, porque el día que detengan a un periodista en represalia por decir la verdad, entonces sí estamos en la narcodictadura”.