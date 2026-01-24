LAYDA SANSORES SE AFIANZA ENTRE LOS GOBERNADORES PEOR EVALUADOS DEL PAÍS

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a aparecer en los últimos lugares del Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente a enero de 2026, al colocarse en la posición 29 de 32 mandatarios estatales, con un nivel de aprobación de 41.31 por ciento, de acuerdo con la medición difundida por la encuestadora Cripeso.

El resultado confirma una tendencia que se ha repetido de manera constante, ya que mes a mes y en distintas encuestas nacionales el desempeño de Layda Sansores ha sido evaluado entre los más bajos del país. Diversas mediciones han coincidido en ubicarla dentro del grupo de gobernadores con menor respaldo ciudadano, reflejando una percepción negativa persistente en comparación con otras entidades.

En el estudio más reciente de Cripeso, la mandataria campechana se mantiene en el mismo bloque de gobernadores que registran los niveles más reducidos de aprobación, situación que refuerza la coincidencia entre casas encuestadoras sobre su desempeño al frente del gobierno estatal, dentro de un contexto nacional donde Campeche continúa en la parte baja de los rankings.